В красноярских поликлиниках открылись кабинеты для пациентов 60+
Прием у гериатра для пациентов старше 60 лет совсем не похож на прием у любого другого врача. Во-первых, по времени. Гериатр принимает одного пациента 40 минут, сюда входит анкетирование и специальные тесты.
Во-вторых, гериатр интересуется не только физическим здоровьем пациента, но и его психологическим состоянием, образом жизни, социальной активностью.
В поликлиниках краевого центра уже были 11 кабинетов, сейчас к ним добавились еще 2.
Прием идет по записи, записаться можно через регистратуру, либо через участкового терапевта. Гериатр и терапевт работают с пожилыми пациентами вместе. Гериатр помогает организовать процесс сохранения и восстановления здоровья пожилого человека. Терапевт занимается заболеваниями.
В этом году состоялся первый выпуск врачей, прошедших первичную специализацию по профилю "гериатрия" в медицинском университете. Все лето шло формирование кабинетов при поликлиниках, процедура лицензирования.
Где есть кабинеты гериатра?
Красноярская межрайонная поликлиника №1
Красноярская городская поликлиника № 2
Красноярская городская поликлиника № 4
Красноярская городская поликлиника № 6
Красноярская городская поликлиника № 7
Красноярская городская поликлиника № 12
Красноярская городская поликлиника № 14
Красноярская городская поликлиника № 5
Красноярская межрайонная больница № 2
Красноярская межрайонная больница № 3
Красноярская межрайонная больница № 5