В красноярских поликлиниках открылись кабинеты для пациентов 60+

23 Окт. 07:09 2018-10-23T07:09:34+03:00

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Прием у гериатра для пациентов старше 60 лет совсем не похож на прием у любого другого врача. Во-первых, по времени. Гериатр принимает одного пациента 40 минут, сюда входит анкетирование и специальные тесты.

Во-вторых, гериатр интересуется не только физическим здоровьем пациента, но и его психологическим состоянием, образом жизни, социальной активностью.

В поликлиниках краевого центра уже были 11 кабинетов, сейчас к ним добавились еще 2.

Прием идет по записи, записаться можно через регистратуру, либо через участкового терапевта. Гериатр и терапевт работают с пожилыми пациентами вместе. Гериатр помогает организовать процесс сохранения и восстановления здоровья пожилого человека. Терапевт занимается заболеваниями.

В этом году состоялся первый выпуск врачей, прошедших первичную специализацию по профилю "гериатрия" в медицинском университете. Все лето шло формирование кабинетов при поликлиниках, процедура лицензирования.

Где есть кабинеты гериатра?

Красноярская межрайонная поликлиника №1

Красноярская городская поликлиника № 2

Красноярская городская поликлиника № 4

Красноярская городская поликлиника № 6

Красноярская городская поликлиника № 7

Красноярская городская поликлиника № 12

Красноярская городская поликлиника № 14

Красноярская городская поликлиника № 5

Красноярская межрайонная больница № 2

Красноярская межрайонная больница № 3

Красноярская межрайонная больница № 5