2018-10-23T10:31:37+03:00
Общество

В Красноярском крае построят самый северный мост через Енисей

Он появится в районе поселка Высокогорский
Татьяна РЯБИНИНА
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Большая часть мостов через Енисей находится в Красноярске, среди них и старейшина, Коммунальный мост.Большая часть мостов через Енисей находится в Красноярске, среди них и старейшина, Коммунальный мост.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Предполагается, что мост свяжет с «большой землей» месторождения. На строительство моста предусматривается потратить 10 миллиардов рублей.

Также планируется реконструкции глубокого обхода Красноярска: на всем протяжении дорога здесь будет иметь 4 полосы.

Это важный для края проект обсуждали еще в июне этого года тогда еще врио губернатора Красноярского края Александр Усс и глава федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Напомним, мост - важный объект комплексной инвестиционной программы "Енисейская Сибирь". Строительство повлияет на развитие промышленного производства в территории, рост добычи золота и других полезных ископаемых. Роман Старовойт отметил, что краю будет полезен эффективный опыт Росавтодора реализации подобных проектов по схеме государственно-частного партнерства.

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