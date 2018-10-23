В Красноярском крае подорожали образовательные услуги

23 Окт. 06:19 2018-10-23T07:09:27+03:00

Меньше всего – в детских садах, больше всего – в вузах

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Красноярские статистики в начале учебного года подсчитали стоимость тарифов в образовательных учреждениях и сравнили их с декабрем 2017 года.

Оказалось, что услуги в системе образования по Красноярскому краю подорожали в среднем на 10,9%. Кстати, в прошлом году рост был еще выше: за аналогичный период предыдущего года – на 16,4%.

Больше всего выросли цены в системе высшего образования – на 18,8%. В системе среднего образования - на 8,2%, профессионального обучения – на 8%. Водительские курсы тоже «подросли» на 10,8%. Меньше всего пострадали родители малышей: услуги дошкольного воспитания подорожали на 2,6%.

В таблице Красноярскстата можно увидеть стоимость академического курса или часа, а также их подорожание по сравнению с декабрем прошлого года.