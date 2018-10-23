2018-10-23T05:59:28+03:00
Звезды

В Красноярске открылась выставка наперстков

Коллекционеры представили около 350 экспонатов
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото сайта администрации Красноярска.Фото сайта администрации Красноярска.
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Красноярские коллекционеры не перестают удивлять. Казалось бы, всего лишь наперсток, для кого-то – необходимая и привычная вещь для рукоделия, для кого-то – печальные воспоминания о мошенниках-наперсточниках, а для кого-то – предмет коллекционирования.

Два красноярских коллекционера готовы показать свои самые оригинальные экспонаты на выставке «Не учи безделью, а учи рукоделью». Коллекционеры собирали наперстки со всего мира 16 лет. Для красноярцев выбрали 350 самых необычных и оригинальных экспонатов!

Они изготовлены из самых разных материалов: стекло, фарфор, металл, дерево, береста. Есть в виде матрешек, есть с рисунками часовни Параскевы Пятницы и Царь-рыбы. Часть наперстков украшена изображениями сказочных героев, на одном из них - портрет известного английский писателя Уолтера Де Ла Мэра. На некоторых можно увидеть музеи.

Все они из разных стран: Италии, США, Великобритании, Египта, Германии, Голландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Тайланда, Португалии, Франции, Чехии, Турции, Японии.

Оказывается, наперстки не всегда использовались напрямую: некоторые части были обручальным кольцом или украшением костюма.

Где: Библиотека имени Константина Паустовского (ул. Водянникова, 2)

Когда: с 10.00 до 19.00, кроме воскресенья.

Выставка работает до 31 декабря.

Вход свободный.

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