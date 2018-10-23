2018-10-23T05:28:10+03:00
Общество

В Красноярске продают муниципальную собственность: на торги выставлено шесть нежилых помещений

Торги назначены на 1 и 14 ноября
Татьяна РЯБИНИНА
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Муниципальную собственность продают в разных районах города, в том числе и в центре.Муниципальную собственность продают в разных районах города, в том числе и в центре.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прогнозный план приватизации муниципального имущества 2018 года утверждён Красноярским городским Советом депутатов. И вот очередные торги, объявленные департаментом муниципального имущества и земельных отношений.

В списке - нежилое помещение по ул.60 лет Октября площадью 180 кв. метров по цене 1,223 млн рублей будут продавать на открытом аукционе.

Еще пять объектов расположены в цокольных этажах многоэтажных жилых домов :

- ул.Затонская, 7 (пом. 57, площадь – 148,7 кв. м.);

- ул. Марковского, 43 (пом. 64, площадь – 264,5 кв. м.);

- ул. Западная, 3 (пом. 2, площадь – 683,8 кв. м.);

- пр-т Металлургов, 10 (пом.162, площадь – 382,3 кв м.);

- ул. Карла Маркса, 92 (пом. 90, площадь – 42,9 кв. м.).

Эти пять объектов будут продавать посредством публичного предложения: при наличии стартовой цены аукционист предлагает как увеличение на 5%, так и снижение стоимости объекта до 50% .

Цену за муниципальные метры назначает независимый оценщик в соответствии с критериями, изложенными в федеральном законодательстве и с учётом коммерческой стоимости объектов в указанном районе.

Торги назначены на 1 и 14 ноября, заявки принимаются соответственно до 24 октября и 6 ноября.

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