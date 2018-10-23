Зима в Красноярске пройдет под «черным небом» - таков прогноз ученых

23 Окт. 05:11 2018-10-23T05:11:54+03:00

Они пришли к такому выводу после того, как проанализировали скорость ветра за последние 50 лет

Изменить размер текста: A A

Изучением проблемы «чёрного неба» Красноярска занимаются специалисты кафедры геоинформационных систем Института космических и информационных технологий, совместно с представителями Института экологии и географии СФУ. Они создали 3D-модель агломерации краевого центра с учетом рельефа, застройки, дорог и т.п. Модель будет совершенствоваться и дальше, чтобы учитывать факторы глобального характера, в частности для того, чтобы понять, почему загрязняющие вещества не рассеиваются в атмосфере.

Результаты работы в своем блоге представил доцент базовой кафедры геоинформационных систем ИКИТ СФУ Алексей Романов: «Пока, к сожалению, с высокой долей вероятности можно утверждать, что предстоящий зимний сезон и лето 2019 будут насыщены сообщениями о НМУ и чёрном небе — анализ трендов среднесуточных скоростей ветра за последние 50 лет свидетельствует о сохранении числа штилей в Красноярске на предстоящий период».

Алексей Романов также отметил, что в конце 19 и начале 20 веков дым ассоциировался с техническим прогрессом и даже благополучием, его образно называли «запахом процветания»: «По субъективным ощущениям, лет 10 назад проблема качества атмосферного воздуха не была столь острой для Красноярского общества, однако сегодня, пожалуй, она является главной».

Также ученый привел данные Роспотребнадзора о результатах мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске за 9 месяцев текущего года, где зафиксированы лишь отдельные случаи превышения гигиенических нормативов на уровне статистической погрешности. Алексей Романов отметил: «Столь радостное информирование совпало с введением очередного режима НМУ первой степени опасности на выходные до 22 октября».

Созданная учеными СФУ 3D-модель поможет показывать реальные цифры загрязнения воздуха в Красноярске.