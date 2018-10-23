2018-10-23T04:45:14+03:00
Общество

В Красноярск привезли останки солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны

Его нашли поисковики Белгородской области
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю.Фото с сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», - эту фразу произнес полководец Суворов еще в 1789 году, во время Русско-турецкой войны.

Солдаты Великой Отечественной войны найдены еще не все, до сих пор работают поисковики. Останки находят без медальонов, солдаты считали плохой приметой идти в бой со смертным медальоном, и тогда невозможно определить, кто это. У солдата из Красноярского края, из Ирбейского района, медальон был. Степан Спиридонович Штельма был найден членами историко-поискового клуба «Огненная дуга» в лесу возле села Чураево в Белгородской области, где летом 1942 года велись ожесточенные бои против немецко-фашистских захватчиков.

В церемонии передачи останков солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, приняли участие сотрудники полиции и подшефный социально-реабилитационный центр “Росток” приняли участие в церемонии передачи останков.

«Для нас очень важно, чтобы молодое поколение больше знало, какой ценой была завоевана Победа», - отметил член Общественного совета при городской полиции, директор молодежного военно-спортивного центра "Патриот" Валентин Буланков.

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