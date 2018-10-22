В Красноярске на Ленина поймали и оштрафовали граффитиста

22 Окт. 15:15 2018-10-22T15:15:30+03:00

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Жители дома по Ленина, 112 изловили граффитиста, который расписал им своими художествами фасад дома. Поймали парня с поличным: в руках у него был баллон с краской. И произошло все около 02.00 часов ночи. Возмущенные жители дома, естественно, вызвали полицейских. Пока те ехали, на здании уже красовалась надпись на английском языке. Известно, что парня вызвали на комиссию в администрацию Центрального района города. Однако он решил проигнорировать приглашение. Впрочем, от штрафа в 3 тысячи рублей это его не избавит.

- Очень много сил и средств тратится на благоустройство общественных пространств, - рассказал Александр Клименко, руководитель службы городовых. - Закрасить это очень сложно, поскольку требуется подобрать тон краски, а это не всегда возможно.

К слову, мэрия и полиция Красноярска продолжают «крестовый поход» против граффитистов-вандалов и просят красноярцев не проходить мимо подобных фактов. Сообщить о хулиганах можно по телефону полиции – 102.

Им грозит штраф до 4 тысяч рублей.