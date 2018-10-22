Полицейские поймали пьяного маршрутчика, возившего пассажиров из аэропорта в Красноярск

22 Окт. 14:54 2018-10-22T15:44:17+03:00

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В Красноярске инспекторы ГИБДД минувшей ночью во время рейда, ориентированного на водителей автобусов, остановили ПАЗик, в котором находились 9 пассажиров. Автобус двигался, по данным ГИБДД, по трассе Р-255 «Сибирь» из аэропорта в город.

Как рассказали в полиции, у 42-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения, позднее все подтвердилось: мужчина, действительно, был пьян.

- В отношении водителя выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, также ему грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет, - рассказали в пресс с-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Однако от ответственности не уйдет и предприниматель, в автопарк которого входит автобус, - юридическому лицу грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Никто из пассажиров не пострадал.