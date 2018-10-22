В Красноярском крае вымогателям, избившим бизнесмена битой, приговорили к условному наказанию

22 Окт. 13:49 2018-10-22T13:49:11+03:00

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В Зеленогорске суд вынес приговор по делу двух вымогателей, которым инкриминировали несколько эпизодов нападения на бизнесменов. Мужчины избивали предпринимателей, требуя денег за «крышу». Суд приговорил и обоих к условному сроку.

О преступлении в полиции стало известно после того, как к ним обратился пострадавший бизнесмен. Его среди бела дня в неизвестную машину затолкал мужчина, вывез за город, где избивал битой и требовал согласиться на регулярные выплаты – за покровительство. Предприниматель оказался не лыком шит, обманул вымогателя и сбежал. После его обращения выяснилось, что вымогатель действовал не один, а с другом. Парочка причастна к трем подобным эпизодам вымогательства.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная санкция статьи подразумевает наказание до 7 лет лишения свободы. Однако суд вынес другой вердикт. Одному из нападавших дали 3 года 2 месяца, второму – 3 года. Условно. Мужчины должны выплатить штрафы – 90 и 80 тысяч рублей.