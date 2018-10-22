Красноярские хип-хоп-танцоры взяли «золото» на чемпионате мира в Нидерландах

22 Окт. 13:21 2018-10-22T15:44:11+03:00

Побеждают не впервый раз, но чтобы во всех возрастных категориях - небывалый успех

Изменить размер текста: A A

Красноярцы порвали танцпол на чемпионате мира по хип-хопу в Нидерландах. Наши ребята оказались лучшими во всех возрастных категориях и заняли первые места. Об этом рассказали в студии хип-хоп HARLEEN JOKER’S, где занимаются танцоры.

- Это невероятно! HARLEEN JOKER’S – золото во всех возрастных категориях на мировом чемпионате в Нидерландах! - сообщается в группе.

Известно, что хип-хоп-соревнования проводились среди взрослых танцоров, юниоров и кадетов. К слову, красноярцы не впервые побеждают, однако так чтобы во всех категориях – небывалый успех. Поздравляем команды професииональных танцоров - Pride crew, Blast и Funky Monkey, именно они и оказались первыми и лучшими. Кстати, выезд на чемпионат мира - полностью заслуга родителей ребят. Они его оплатили, как, впрочем, и проживание.