В Красноярске обнаружили 1,7 тонны зараженного куриного мяса

22 Окт. 13:02 2018-10-22T13:03:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Россельхознадзор задержал в Красноярске 38 тонн мяса курицы, которые прибыли в город из Питера с вопиющими нарушеними температурного режима. Как рассказали в ведомстве, температура в вагоне-термосе не должна быть выше минус 17 градусов, однако когда его начали проверять, температура в толще мяса была всего минус 6-7 градусов. По сути, мясо было практически размороженное. И естественно, в нем расплодились бактерии.

В лаборатории специалисты установили, что в 1,728 тонны мяса содержится Listeria monocytogenes – смертельно опасная для человека бактерия. Она является возбудителем листероза, заболевания, поражающего центральную нервную систему. При высокой температуре, правда, бактерии погибает, поэтому мясо проварили – его ждет переработка. Та часть мяса, которая не поражена бактерий, отправится на полки магазинов. Производителя, ООО «Брянский бройлер», ждет штраф.