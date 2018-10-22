Красноярец отсудил у экс-дилера Toyota 6 миллионов рублей за неполученный автомобиль

22 Окт. 12:36 2018-10-22T12:36:37+03:00

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Житель Красноярска отсудил у компании «Крепость», бывшего дилера Toyota, 6 миллионов рублей за машину, которую так и не получил. Как рассказали в Советском районном суде Красноярска, мужчина феврале этого года заключил с компанией договор на покупку Land Cruiser, по которому перечислил 3 миллиона 263 тысячи рублей.

Однако в апреле после громкого скандала Toyota расторгла договор с дилером,и порядка 65 человек не получили оплаченные машины. Они обратились в полицию, и против владельца «Крепости» возбудили уголовное дело. Мужчина подписал с дилером соглашение о расторжении, по которому уплаченные им деньги должны были вернуться на его счета. Но вместо 3 миллионов красноярец получил лишь 263 тысячи рублей. В мае – направил претензию, а когда и на нее никакой реакции не последовало, - обратился в суд.

И суд в полном объеме удовлетворил его иск (просил красноярец взыскать с «Крепости» уплаченные 3 млн рублей, неустойку — 900 тысяч рублей и 70 тысяч морального вреда). Кроме этого суд постановил взыскать с экс-дилера 1 миллион 985 тысяч рублей штрафа за неудовлетворение требований в добровольном порядке. Судебные расходы также ложатся на ответчика.