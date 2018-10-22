2018-10-22T12:36:37+03:00
Происшествия

Красноярец отсудил у экс-дилера Toyota 6 миллионов рублей за неполученный автомобиль

Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Мужчина высудил больше, чем ожидалМужчина высудил больше, чем ожидалФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель Красноярска отсудил у компании «Крепость», бывшего дилера Toyota, 6 миллионов рублей за машину, которую так и не получил. Как рассказали в Советском районном суде Красноярска, мужчина феврале этого года заключил с компанией договор на покупку Land Cruiser, по которому перечислил 3 миллиона 263 тысячи рублей.

Однако в апреле после громкого скандала Toyota расторгла договор с дилером,и порядка 65 человек не получили оплаченные машины. Они обратились в полицию, и против владельца «Крепости» возбудили уголовное дело. Мужчина подписал с дилером соглашение о расторжении, по которому уплаченные им деньги должны были вернуться на его счета. Но вместо 3 миллионов красноярец получил лишь 263 тысячи рублей. В мае – направил претензию, а когда и на нее никакой реакции не последовало, - обратился в суд.

И суд в полном объеме удовлетворил его иск (просил красноярец взыскать с «Крепости» уплаченные 3 млн рублей, неустойку — 900 тысяч рублей и 70 тысяч морального вреда). Кроме этого суд постановил взыскать с экс-дилера 1 миллион 985 тысяч рублей штрафа за неудовлетворение требований в добровольном порядке. Судебные расходы также ложатся на ответчика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей