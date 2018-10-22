2018-10-23T07:41:58+03:00
Общество

В красноярских школах вводят диетическое и вегетарианское меню

Школьникам пришлись по душе салаты, биточки из красной рыбы и блинчики
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Помимо классических школьных блюд, в меню теперь и вегетарианскиеПомимо классических школьных блюд, в меню теперь и вегетарианскиеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Школы Красноярска меняют подход к организации питания, сообщает администрация города. Помимо модных гамбургеров и фитнес-салатов, в меню у школьников теперь диетические блюда и вегетарианская кухня. Более того, в школы привлекают профессиональных поваров. Например, в лицее № 1 завтраки, обеды и ужины школьникам готовит Нелли Авдохина, которая много лет проработала шеф-поваром в одном из ресторанов города. Так что на столах у ребят не просто диетические блюда, а яства, приготовленные по авторским рецептам. Перед тем, как изменить подход к питанию, повар несколько месяцев наблюдала, что именно любят ребятишки, а что – оставляют без внимания.

В итоге, в меню появился «Чафан»,тыквенный суп-пюре, котлеты с сыром, биточки из красной рыбы. А на завтрак у школьников теперь частенько бывают блинчики и омлет-суфле. Кстати, родители тоже могут отдать должноное кухне.

- Родители могут оценить качество приготовленных блюд, инициировать изменение меню, проверить соблюдение санитарных норм, - рассказали в пресс-службе управления образования администрации. - С 12 ноября по 28 декабря во всех школах города стартует опрос о качестве питания.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 293-52-26.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей