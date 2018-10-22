В красноярских школах вводят диетическое и вегетарианское меню

22 Окт. 10:54 2018-10-23T07:41:58+03:00

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Школы Красноярска меняют подход к организации питания, сообщает администрация города. Помимо модных гамбургеров и фитнес-салатов, в меню у школьников теперь диетические блюда и вегетарианская кухня. Более того, в школы привлекают профессиональных поваров. Например, в лицее № 1 завтраки, обеды и ужины школьникам готовит Нелли Авдохина, которая много лет проработала шеф-поваром в одном из ресторанов города. Так что на столах у ребят не просто диетические блюда, а яства, приготовленные по авторским рецептам. Перед тем, как изменить подход к питанию, повар несколько месяцев наблюдала, что именно любят ребятишки, а что – оставляют без внимания.

В итоге, в меню появился «Чафан»,тыквенный суп-пюре, котлеты с сыром, биточки из красной рыбы. А на завтрак у школьников теперь частенько бывают блинчики и омлет-суфле. Кстати, родители тоже могут отдать должноное кухне.

- Родители могут оценить качество приготовленных блюд, инициировать изменение меню, проверить соблюдение санитарных норм, - рассказали в пресс-службе управления образования администрации. - С 12 ноября по 28 декабря во всех школах города стартует опрос о качестве питания.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 293-52-26.