2018-10-22T10:52:13+03:00
Общество

Сергей Еремин назвал ремонт центра Красноярска «примером косолапости»

Чиновников мэр вывел на проверку городской территории
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сергей Еремин, глава КрасноярскаСергей Еремин, глава КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска Сергей Еремин вывел на зарядку в центре чиновников администрации с целью проверки содержания городской территории, пишут Городские новости. Делегация администрации прошла от здания мэрии до площади Революции, обращая внимание на «косолапости» в благоустройстве.

Особой критике подверглись торчащие провода, веревки на пешеходном мосту на Вейнбаума. И даже мусорка у Novotel, которая закрыла вид на декоративного льва, вызвала вопросы.

- Неужели сложно было поставить её в другом месте? - задался вопросом он.

Кроме того, чиновники осмотрели ход благоустройства у остановки «Перенсона» и на Маркса – здесь, напомним, снесены павильоны.

- Центр - визитная карточка любого города, лучшая его часть, - отметил Сергей Еремин. - Комментарии после увиденного излишни.

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