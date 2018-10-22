2018-10-22T10:10:34+03:00
Политика

Новые министры Красноярского края прокомментировали свое назначение

Состав правительства представил губернатор Александр Усс
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Назначенцы перед изменениями собираются сначала изучить работуНазначенцы перед изменениями собираются сначала изучить работуФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс представил 22 октября новое правительство рпегиона. Состав претерпел ряд изменений. Назначенцы также рассказали о своих планах на новых постах, сообщает пресс-служба правительства края. К примеру, замгубернатора Андрей Недосеков теперь отвечает за взаимодействие с федеральными органами власти.

- Долгое время он работал в федеральных органах власти, в частности, был заместителем министра транспорта. Это даст нам возможность, в том числе опираясь на его управленческий опыт, решить многие принципиальные вопросы, - отметил, представляя Недосекова Александр Усс.

Новым министром соцполитики Ирина Пастухова, ранее занимавшая пост первого зама министра финансов. В краевом правительстве Пастухова работает уже 20 лет.

- Я знакома и с государственной программой соцполитики, и с законодательной базой Красноярского края, и с федеральной законодательной базой, принимала непосредственное участие вместе с министерством соцполиткии в разработке стандартов оказания услуг, - заявила Пастухова.

Еще одним назначенцем стал Аркадий Зинов – он сменил на посту министра культуры Елену Мироненко. В культуре Зинов работает с 2001 года.

- Сейчас необходимо проанализировать все направления деятельности министерства, - рассказал о своих планах Зинов. - Думаю, что мои предшественники сделали очень много интересного для региональной культуры. Главная задача, которую я ставлю перед собой, – поиск баланса между уже созданным и новым.

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