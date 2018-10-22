На Театральной площади начали ремонтировать виадук

22 Окт. 09:47 2018-10-22T09:48:19+03:00

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Сегодня на Театральной площади начались работы по ремонту виадука: часть надземного пешеходного перехода огорожена, асфальт вскрыт. Ремонт виадука на Вейнбаума проходит в рамках благоустройства площади. Его планируют завершить 17 декабря. При этом в администрации говорят, что ремонтники в рамках кампании должны заменить асфальт, привести в порядок лестницы и покрасят опоры моста.

Напомним, в планах по благоустройству Театральной площади – замена брусчатки, ремонт лестницы к набережной и устройство нового освещения. О ремонте заговорили еще прошлым летом, администрация начала искать подрядчика. Однако затем торги были отменены. И объявлены вновь позже, правда, сумма контракта уменьшилась - с 50 миллионов рублей до 45 миллионов. На ремонт тротуаров и бордюров подрядчик, по условиям, обязан предоставить гарантию – 5 лет.