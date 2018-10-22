Жители Красноярского края стали пользоваться 4G-интернетом в два раза чаще

22 Окт. 09:23 2018-10-22T09:23:25+03:00

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По данным операторов сотовой связи, Красноярский край больше других регионов Сибири пользуется 4G-интернетом и остается самым «качающим». Отметим, что край является не только лидером по трафику, но и по количеству абонентов, которые используют 4G.Более того, количество абонентов в этой сфере растет.

- Наши абоненты становятся все более «цифровыми», поэтому мы постоянно работаем над улучшением качества связи, развивая собственную сеть, мы смогли создать мощную базу и продолжаем активно развивать ее, укрепляя лидерство в скорости мобильного интернета, - отмечают операторы связи.

Естественно, это влияет и на конъектуру рынка: конкуренция между операторами сотовой связи растет, а сами они все чаще предлагают новые сервисы абонентам и улучшают качество предоставляемых услуг.