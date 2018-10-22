В Красноярском крае в ДТП пострадали пьяный водитель и двое детей

22 Окт. 08:02 2018-10-22T08:02:50+03:00

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В Минусинском районе края накануне вечером, около 18.00, случилось страшное ДТП. 48-летний водитель «Тойоты», двигаясь по трассе, не справился с машиной и вылетел в кювет. Об этом рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Известно, что машина ехала из поселка Верхняя Коя в Шушенское. В какой-то момент водитель не справился с управлением и отправил машину в кювет, где находилось дерево. В аварии получили серьезные травмы и сам водитель, и двое его пассажиров – дети 10 и 12 лет. Все они находятся в больнице в тяжелом состоянии. О характере и степени травм не сообщается. По некоторым данным в момент аварии водитель все-таки был пьян - это подтвердили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Кроме того, известно, что оба ребенка в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники полиции выясняют все детали ДТП, ведется расследование.