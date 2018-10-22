2018-10-22T15:44:30+03:00
Политика

Губернатор Красноярского края отправил в отставку министров культуры и соцполитики

Представлен новый министр культуры края
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Елены МироненкоФото: Елены Мироненко
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Губернатор Красноярского края Александр Усс освободил от должностей двух министров – Елену Мироненко, возглавлявшую минкультуры, и Галину Пашинову, руководившую минсополитики. Также свой пост покинул зампредседателя правительства Юрий Захаринский.

Добавим, что информация о возможном смещении с должностей Мироненко и Пашиновой появилась еще две недели назад. Однако в тот момент в правительстве ее комментировать отказались, впрочем, отметили, что кадровая рокировка будет. На своей страничке в соцсети экс-министр культуры представила того руководителя, - Аркадия Зинова.

- Да, я ухожу. Признаюсь, с одной стороны, – это немного неожиданная для меня новость, с другой, - я оптимист и верю, что все к лучшему. Мне кажется, что мы вместе с вами, друзья, коллеги, красноярцы, сделали очень многое, - подвела итог своей работе Мироненко.

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