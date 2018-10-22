В Ачинске в пожаре погиб 64-летний мужчина

22 Окт. 06:22 2018-10-22T06:22:26+03:00

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Накануне в одной из многоэтажек Ачинска случился страшный пожар. По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, полыхнула квартира по улице Мира,13 на первом этаже. В момент пожара в ней находились пожилые супруги. Как рассказали очевидцы, соседи вызвали пожарных и сами вытащили из огня 62-летнюю хозяйку квартиры. Ее 64-летнего мужа спасти не удалось. Люди говорят, что в момент возгорания оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, что пожарные прибыли к месту ЧП уже через 4 минуты после вызова, в 14.49, а уже в 15.06 огонь был потушен. Несмотря на это, квартира выгорела практически до основания. В данный момент дознаватели устанавливают причину, по которой случился пожар. О состоянии и характере ожогов пострадавшей женщины не сообщается. Кроме пожилой пары пострадавших нет.