2018-10-22T15:44:22+03:00
Общество

В Красноярске общественник раскритиковал в пух и прах новые лавки на правобережье

Виталий Чеусов считает, что они покроются ржавчиной уже весной
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Виталий ЧеусовФото: Виталий Чеусов
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В Красноярске общественник Виталий Чеусов раскритиковал новые лавочки, установленные недавно по всему правобережью.

«У меня стойкое ощущение, что эти хлипкие лавочки и урны, щедро расстравленные по всему правому берегу, покроются ржавчиной уже весной, а через пару лет развалятся», - прогнозирует общественник. Так ли это - покажет время. Однако уже сейчас многих смутил дизайн и материалы, из которых выполнены лавочки.

- Я не понимаю, чем были плохи старые, - удивляются подписчики Чеусова. - Там только доски поменять, и были бы как новые.

Подписчики согласны, что лавочки выглядят ненадежно. А некоторые из них посетовали, что в городе все «делается по принципу: лишь бы Универсиаду пережить». Проржавеют ли лавочки - пока, действительно, непонятно. Неизвестна и сумма, которую затратили власти на их установку, где закупалась уличная мебель, кто поставщик.

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