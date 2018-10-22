ХК «Сокол» разгромил «Молот-Прикамье» в Красноярске

22 Окт. 05:10 2018-10-22T05:10:31+03:00

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Накануне в очередном матче ВХЛ ХК «Сокол» нанес разгромное поражение «Молоту-Прикамье» в Красноярске. Игра проходила в «Кристалл-Арене», лед которой и принес победу красноярским хоккеистам. Красноярцы захватили инициативу в игре с первого периода, демонстрируя превосходство и в скорости, и в классе игры.

В первом периоде шайбы в ворота гостей оформили Вячеслав Шевченко и Юрий Назаров. Второй начался для нашей команды в меньшенстве. Гостям не удалось реализовать большинство, а хоккеисты «Сокола» оформили еще один гол. Шайба Владислава Мисникова деморализовала гостей. И в течение последующих 5 минут в воротах «Молота-Прикамье» оказалось еще две шайбы. На перерыв команды уходили со счетом 5:0 в пользу хозяев. В третьем периоде «Молот-Прикамье» собрался с силами и отыграл две шайбы, однако на исход поединка это никак не повлияло. Счет игры - 6:2 в пользу ХК «Сокол».