2018-10-22T04:29:58+03:00
Происшествия

В Красноярке неизвестные создали фейковый сайт театра имени Пушкина

На поддельной странице они разместили несуществующую афишу и продают билеты
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Проверяйте достоверность билетов перед покупкойПроверяйте достоверность билетов перед покупкойФото: Мария ЛЕНЦ
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Мошенники создали в Интернете фейковую страничку театра имени Пушкина, сообщает ТВК. На ней неизвестные разместили поддельную афишу театра и продают билеты на несуществующие спектакли.

При этом мошенники использовали настоящий логотип любимого красноярцами театра, взяв его из свободного доступа в Сети. Билеты продаются на спектакли «Изгнание», «Таланты и поклонники», «Цена» и другие, которых нет в репертуаре театра. На сайте предлагается самостоятельно выбрать себе место в зрительном зале, но и схема посадочных мест не соответствует реальности.Афиши, размещенные на сайте также украдены. Стоимость билетов у мошенников - от 1 до 2,5 тысяч рублей.

Руководство театра в официальной группе в соцсети уже предупредило красноярцев о мошенниках, пояснив, как покупать билеты, чтобы не стать их жертвами.

Информацию можно уточнить в кассе театра или по телефону: 8(391) 222-38-22.

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