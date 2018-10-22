В Японии скончался первый почетный профессор в истории СФУ Осаму Шимомура

22 Окт. 04:08 2018-10-22T04:08:11+03:00

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В Нагасаки (Япония) на 90-м году жизни скончался лауреат нобелевской премии по химии и первый в истории СФУ почетный профессор Осаму Шимомура. Красноярский вуз Шимомура посетил в 2011 годе - его пригласили в университет в рамках совместной работы по гранту правительства России в сфере биотехнологий. Уже через год господин Шимомура стал почетным профессором СФУ.

Осаму Шимомура известен мировой науке, как выдающийся ученый, который совместно с двумя другими в 2008 получил Нобелевскую премию по химии - за открытие и развитие зеленого флуоресцентного белка. Японский ученый был ярым противником атомного оружия, в 1945 году работал в Нагасаки на фабрике боеприпасов и попал под ядерный взрыв.

Известно, что в Японию господин Шимомура вернулся в конце прошлого года - из-за ухудшения самочувствия. 19 октября Осаму Шимомура скончался.