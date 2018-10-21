Туман заставил самолет до Абакана приземлиться в Красноярске

21 Окт. 12:34 2018-10-21T12:34:57+03:00

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Густой туман помешал самолету авиакомпании «Аэрофлот» приземлиться в Абакане. Об этом случае сообщили в справочной службе аэропорта.

Все случилось сегодня утром, 21 октября. Boeing 737-800 «Николай Рерих» вылетел из московского аэропорта Шереметьева в 23:58.

По расписанию рейс SU1478 должен был оказаться в столице Хакасии в 8:45 утра. Однако что-то пошло не так. Город прибытия окутал густой туман. Тогда было решено перенаправить самолет в Красноярск. В итоге «борт» благополучно сел в 9:38. Хотя, к слову, здесь был такой же туман.

Борт авиакомпании «Аэрофлот» летел из Москвы. Фото: сайт «Аэрофлот», скрин.

После 51-минутной стоянки судно вылетело из Красноярска. И спустя чуть более часа – в 11:35 - было в Абакане. Напомним, что Boeing 737-800 рассчитан на 158 мест. Сколько человек было на борту в момент незапланированной посадки, сейчас уточняется.