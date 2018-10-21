Крупный туристический центр создадут под Красноярском

21 Окт. 11:03 2018-10-21T11:03:20+03:00

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Под Красноярском откроют крупный туристический центр. Его предложили создать в Овсянке, на родине писателя Виктора Астафьева. Обустроить комплекс предполагается в рамках подготовки к универсиаде.

Итак, недавно прошло выездное совещание комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания. Его участники побывали в Овсянке, там собираются обустроить туристический центр.

Не секрет, что музейный комплекс Виктора Астафьева, расположенный в деревне, является одним из самых посещаемых мест края. Сюда приезжают гости со всей страны и из-за рубежа.

- Наша экспозиция пользуется большим спросом, - подчеркивает директор музея Валентина Ярошенко. – Теперь важно открыть доступ к Енисею. Чтобы все было, как в детстве Виктора Петровича. Для создания туристического центра нужно, по нашим подсчетам, порядка 140 млн рублей. 14 из них пойдут на изготовление проектно-сметной документации.

Депутаты предложение поддержали. Было решено реализовать его в следующем году.