2018-10-21T10:35:37+03:00
Общество

Мэр Красноярска клипом поздравил дорожников с праздником

Сергей Еремин опубликовал ролик в своем Инстаграме
Ася ЖУКОВА
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Мэр Красноярска клипом поздравил дорожников с праздником. Фото, видео: Инстаграм Сергей ЕРЕМИН.Мэр Красноярска клипом поздравил дорожников с праздником. Фото, видео: Инстаграм Сергей ЕРЕМИН.
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Глава Красноярска необычно поздравил дорожников с профессиональным праздником. В честь него Сергей Еремин разместил ролик в своем Инстаграме.

- Люди, которые умеют работать – этот слоган отражает труд дорожников, отмечающих сегодня свой праздник, - пишет мэр Красноярска. - В этом году ремонтная кампания стала рекордной: улучшено 157 км – 15% от всей дорожной сети города. На улицах Красноярска появились новации: по-европейски стильная разноформатная брусчатка, технические тротуары, архитектурно-ландшафтное оформление транспортных колец, самые современные светофоры, антивандальные столбы освещения и многое другое. Остаётся пожелать: так держать! С праздником!

Большинство комментаторов, в свою очередь, поблагодарили главу:

eremin__krskeremin__krsk
Ролик - от мэра
429 отметок «Нравится»39 комментариевInstagram

- Вдохновляющие изменения происходят в городе!

- Круто! Здоровья, молодости и бесконечного драйва.

- Хочется пожелать этим сильным, выносливым и стойким людям, чтобы их труд всегда ценился по достоинству.

- В этом году действительно очень заметны позитивные изменения в дорожном строительстве города.

Нашлись и другие. Люди просят сделать развязку на «Зените», обратить внимание на окраины. И решить проблему пробок – «это напрягает».

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