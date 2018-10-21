Мэр Красноярска клипом поздравил дорожников с праздником

21 Окт. 10:35 2018-10-21T10:35:37+03:00

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Глава Красноярска необычно поздравил дорожников с профессиональным праздником. В честь него Сергей Еремин разместил ролик в своем Инстаграме.

- Люди, которые умеют работать – этот слоган отражает труд дорожников, отмечающих сегодня свой праздник, - пишет мэр Красноярска. - В этом году ремонтная кампания стала рекордной: улучшено 157 км – 15% от всей дорожной сети города. На улицах Красноярска появились новации: по-европейски стильная разноформатная брусчатка, технические тротуары, архитектурно-ландшафтное оформление транспортных колец, самые современные светофоры, антивандальные столбы освещения и многое другое. Остаётся пожелать: так держать! С праздником!

Большинство комментаторов, в свою очередь, поблагодарили главу:

eremin__krsk Ролик - от мэра

- Вдохновляющие изменения происходят в городе!

- Круто! Здоровья, молодости и бесконечного драйва.

- Хочется пожелать этим сильным, выносливым и стойким людям, чтобы их труд всегда ценился по достоинству.

- В этом году действительно очень заметны позитивные изменения в дорожном строительстве города.

Нашлись и другие. Люди просят сделать развязку на «Зените», обратить внимание на окраины. И решить проблему пробок – «это напрягает».