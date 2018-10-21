2018-10-21T14:11:03+03:00
Общество

Покровка и Взлетка остались без света из-за аварии

Восстановить снабжение обещают к вечеру
Ася ЖУКОВА
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Покровка и Взлетка остались без света из-за аварии.Покровка и Взлетка остались без света из-за аварии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Десятки домов в микрорайонах Взлетка и Покровский Красноярска сегодня, 21 октября, оказались без света. В районе 11 часов на подстанции случилось аварийное отключение. В итоге множество домов оказались обесточены. Также перестали работать светофоры.

И в Покровке пропала холодная вода. Из-за отключения электроэнергии остановилась насосная станция. Сейчас энергетики ведут на объектах восстановительные работы.

Вода вернется в дома жителей Покровки ориентировочно в 15:00. Электричество обещают дать примерно к 17:00.

- Неудобно, конечно, - комментируют в соцсетях горожане. – С другой стороны, можно не сидеть дома, а выехать на природу, например. День разгулялся, туман прошел. На улице солнечно. Так что самое время проветриться. А там уж и воду дадут со светом.

Напомним, теперь получить информацию об отключениях (плановых и аварийных) можно не только по номеру 005, но и на сайте 005красноярск.рф.

Обновлено. На работах было задействовано 5 бригад, сообщает пресс-служба МРСК Сибири. К 13:50 большая часть потребителей была подключена. К 15:00 электроснабжение полностью восстановили.

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