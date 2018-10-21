Новый клуб для приемных семей открылся в Красноярске

21 Окт. 09:47 2018-10-21T09:47:25+03:00

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В Красноярске появился «Теплый дом». Это особый клуб – для приемных семей – открылся на правобережье. Он станет отличной площадкой для того, чтобы обсудить и решить сообща проблемы, что порой возникают в таких семьях.

– Подобные клубы - по интересам - давно и успешно работают в Красноярском крае, - говорит директор Центра по развитию семейных форм воспитания Ольга Абросимова. – Родителям они предоставляют возможность взаимодействовать с квалифицированными специалистами службы подготовки и сопровождения, преодолевать трудности, возникающие с появлением нового члена семьи, вместе. То есть родителям важно чувствовать, что они не одиноки и рядом есть и специалисты, готовые их поддержать. Кстати, филиалы нашего центра, работающие в районах края, курируют психологи и юристы Краевой школы приемных родителей.

Больше подробностей о работе клуба можно найти на сайте Центра развития семейных форм воспитания opeka24.ru.