2018-10-21T09:27:52+03:00
Общество

Снос павильонов в Красноярске суд признал незаконным

Предписание бизнес-омбудсмена оставлено в силе
Ася ЖУКОВА
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Был торговый ряд на Перенсона - и нет его .Был торговый ряд на Перенсона - и нет его .Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ликвидация павильонов в центре Красноярска названа незаконной. Недавно об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Вокруг временных сооружений продолжают кипеть страсти. Речь идет о 21 постройке - на остановках «Улица Перенсона», а также «Театр оперы и балета».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов вынес предписание о незаконности их демонтажа. И попросил отсрочить снос. Городские власти подали в суд, чтобы оспорить его требование. Однако суд встал на сторону Титова. Впрочем, к тому моменту павильоны были снесены. А на их месте разбиты скверы и парковки.

Напомним, к зачистке Красноярска от павильонов люди относятся неоднозначно. Кто-то сочувствует представителям малого бизнеса. Остальные считают: павильоны уродуют город и в центре им не место. Тем более что предпринимателям предоставляют компенсационные места – для размещения своих «точек».

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