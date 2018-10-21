2018-10-21T06:58:51+03:00
Происшествия

Красноярск проснулся в едком тумане

«Нечем дышать!» - жалуются в соцсетях горожане
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Едкий туман окутал город.Едкий туман окутал город.Фото: Ася ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Едкая пелена окутала Красноярск. На дымку, которая не уходит уже второй день, жалуются в соцсетях жители нескольких районов.

А сегодня, в воскресенье, город и вовсе проснулся в зловонном тумане. За пару метров ничего не видно, все будто тонет в «молоке».

С высоты видно лучше: Красноярск словно тонет в пелене. Фото: Ася ЖУКОВА

С высоты видно лучше: Красноярск словно тонет в пелене.Фото: Ася ЖУКОВА

Фото: Ася ЖУКОВА

Судя по данным сервиса «Nebo.Live», концентрация вредных в веществ в воздухе в несколько раз превышает норму.

Напомним, с вечера пятницы у нас объявлен режим «черного неба». К слову, впервые с конца лета. Продлится он до утра понедельника.

- Конечно, все это сказывается на самочувствии, - обсуждают в соцсетях горожане. – И сердце прихватывает, и сон плохой, и приступы тревожности. Не говоря уже о том, что дышать попросту нечем.

Если есть время и возможность, лучше выбраться на природу. Если останетесь в городе, выходите на улицу пореже и не проветривайте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей