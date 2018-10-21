Красноярск проснулся в едком тумане

21 Окт. 06:58 2018-10-21T06:58:51+03:00

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Едкая пелена окутала Красноярск. На дымку, которая не уходит уже второй день, жалуются в соцсетях жители нескольких районов.

А сегодня, в воскресенье, город и вовсе проснулся в зловонном тумане. За пару метров ничего не видно, все будто тонет в «молоке».

С высоты видно лучше: Красноярск словно тонет в пелене.Фото: Ася ЖУКОВА

Фото: Ася ЖУКОВА

Судя по данным сервиса «Nebo.Live», концентрация вредных в веществ в воздухе в несколько раз превышает норму.

Напомним, с вечера пятницы у нас объявлен режим «черного неба». К слову, впервые с конца лета. Продлится он до утра понедельника.

- Конечно, все это сказывается на самочувствии, - обсуждают в соцсетях горожане. – И сердце прихватывает, и сон плохой, и приступы тревожности. Не говоря уже о том, что дышать попросту нечем.

Если есть время и возможность, лучше выбраться на природу. Если останетесь в городе, выходите на улицу пореже и не проветривайте.