2018-10-21T06:32:40+03:00
Происшествия

Житель Канска накосил на пустыре конопли на 2 кг марихуаны

И может сесть на 10 лет
Ася ЖУКОВА
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Житель Канска накосил на пустыре конопли на 2 кг марихуаны. Фото: ОКОН МО МВД России «Канский».Житель Канска накосил на пустыре конопли на 2 кг марихуаны. Фото: ОКОН МО МВД России «Канский».
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31-летний мужчина из Канска попал под уголовное дело за скошенную на пустыре коноплю. Об этом сообщили в ОКОН МО МВД России «Канский».

Как выяснилось, подозреваемый (уже имеющий судимость) готовил в своей квартире наркотик. При обыске у него обнаружили и изъяли два пакета и миску «с веществом растительного происхождения», а также бутылку с жидкостью темного цвета. Экспертиза показала: это марихуана - весом более 2,3 кг и гашиш - общей массой около 3,4 граммов.

- Собирал коноплю на заброшенных участках, - клялся на допросах мужчина. – И только для себя, не на продажу.

Следственным отделом МО МВД России «Канский» на него было заведено уголовное дело по признакам статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Максимальное наказание за такое – до 10 лет лишения свободы.

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