2018-10-20T15:13:30+03:00
Происшествия

В Шарыпово двухлетний ребенок закрылся в квартире: помогли спасатели

А в Красноярске вызволили водителя из перевернувшейся машины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Шарыпово двухлетний ребенок закрылся в квартире: помогли спасателиВ Шарыпово двухлетний ребенок закрылся в квартире: помогли спасателиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Шарыпово двухлетний ребенок закрылся в квартире. Видимо, пока малыш спал, родители отлучились ненадолго из дома. Сорванец проснулся и, не увидев взрослых, подошел к входной двери, попытался ее открыть, а вместо этого наоборот запер на защелку. Вернувшись, родные не смогли войти в квартиру и вызвали спасателей. Так что пришлось вскрывать замок. К счастью, за это время с малышом ничего не случилось.

А в Красноярске в тот же день, 19 октября, спасателей вызвали, чтобы вызволить девушку из перевернувшейся машины. Произошло ДТП на кольце Шахтеров и 9 Мая, в результате аварии автомобиль перевернулся на крышу. Добровольцы-видители, которые поспешили на помощь, не смогли сразу поставить его на колеса. А внутри находилась девушка, которой требовалась медицинская помощь. Вызвали «Скорую» и сотрудников МЧС. Но когда спасатели прибыли на место, выяснили, что их помощь уже не требуется: крепкие мужчины из числа очевидцев справились с задачей.

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