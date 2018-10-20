2018-10-20T14:21:37+03:00
Происшествия

В Назарово женщина захотела получить компенсацию в 5 миллионов рублей

И лишилась своих 85 тысяч
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Назарово женщина захотела получить компенсацию в 5 миллионов рублейВ Назарово женщина захотела получить компенсацию в 5 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Назарово 66-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась сбережений. Схема, которой воспользовались преступники, давно известная, о ней рассказывают и правоохранители, и социальные службы, и пресса. И все равно находятся те, кто попадается на удочку. Вот как эта женщина.

Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками министерства юстиции. Сообщили, что ей полагается компенсация за лекарства – 5 миллионов рублей. Но чтобы их получить, нужно оплатить услуги адвоката – 85 тысяч рублей. Женщина, недолго думая, перевела деньги на указанный счет.

Вскоре лже-юристы перезвонили и сказали, что дело движется, теперь надо 200 тысяч – уже для судьи. И тут пенсионерка поняла, что ее обманывают: где это видано, чтобы судьям платили за услуги? И пришла в полицию с заявлением. Правоохранители завели уголовное дело. Мошенникам, когда их найдут, грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе полиции.

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