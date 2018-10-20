2018-10-20T13:19:42+03:00
Общество

В Красноярск привезли останки погибшего солдата Великой Отечественной войны

Через четыре дня его с почестями предадут земле
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярск привезли останки двух погибших солдат Великой Отечественной войны. Фото Светланы БодиковойВ Красноярск привезли останки двух погибших солдат Великой Отечественной войны. Фото Светланы Бодиковой
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 октября, в музее «Мемориал Победы» состоялась передача останков бойца Степана Спиридоновича Штельмы. Командир Белгородского отряда «Святая Русь» Сергей Тулин привез их с полей сражений Великой Отечественной войны и передал красноярским поисковикам.

Через 4 дня бокс с останками Степана Штельмы доставят в деревню Тумково Ирбейского района. Там своего деда встретят внучки Нина Ивановна и Тамара Ивановна Штельма, затем его захоронят со всеми почестями.

Члены историко-поискового клуба «Огненная дуга» во главе с командиром Алексеем Шевченко в этом сезоне работали возле села Чураево в Белгородской области, где летом 1942 года велись ожесточенные бои против немецко-фашистских захватчиков. Там они обнаружили и эксгумировали 12 человек. Опознать по медальонам удалось только двоих – ими и оказались уроженцы Красноярского края. Второй – Геннадий Трофимович Копытов. К сожалению, его родных найти пока не удалось.

Поисковое движение в Красноярске. Фото Светланы Бодиковой

Поисковое движение в Красноярске. Фото Светланы Бодиковой

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей