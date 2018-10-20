В Красноярск привезли останки погибшего солдата Великой Отечественной войны

20 Окт. 13:10 2018-10-20T13:19:42+03:00

Через четыре дня его с почестями предадут земле

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Сегодня, 20 октября, в музее «Мемориал Победы» состоялась передача останков бойца Степана Спиридоновича Штельмы. Командир Белгородского отряда «Святая Русь» Сергей Тулин привез их с полей сражений Великой Отечественной войны и передал красноярским поисковикам.

Через 4 дня бокс с останками Степана Штельмы доставят в деревню Тумково Ирбейского района. Там своего деда встретят внучки Нина Ивановна и Тамара Ивановна Штельма, затем его захоронят со всеми почестями.

Члены историко-поискового клуба «Огненная дуга» во главе с командиром Алексеем Шевченко в этом сезоне работали возле села Чураево в Белгородской области, где летом 1942 года велись ожесточенные бои против немецко-фашистских захватчиков. Там они обнаружили и эксгумировали 12 человек. Опознать по медальонам удалось только двоих – ими и оказались уроженцы Красноярского края. Второй – Геннадий Трофимович Копытов. К сожалению, его родных найти пока не удалось.