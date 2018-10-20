Житель Канска хранил у себя алкоголя и сигарет на 3,8 миллиона рублей

20 Окт. 12:05 2018-10-20T12:05:21+03:00

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Житель Канска хранил у себя алкоголя и сигарет на сумму 3,8 миллионов рублей. Для личного употребления будет многовато. Да и не собирался он все употреблять самостоятельно. Весь товар предназначался для реализации. Да только полиция не позволила молодому человеку развить коммерческую деятельность.

В пресс-службе канской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что 28-летний местный житель прятал у себя в гаражном боксе более 32 тысяч литров алкоголя без акцизных марок, на общую сумму 1,3 миллиона рублей. И еще более 20 тысяч пачек сигарет – на 2,5 миллиона рублей, на которых также отсутствовали специальные акцизные марки. Оперативники обнаружили их при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

На владельца всего этого контрафактного товара завели уголовное дело. С него взяли подписку о невыезде, теперь до суда он должен будет вести себя примерно. Иначе ему грозит до 6 лет лишения свободы.