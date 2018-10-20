В Красноярске на неделю частично перекроют улицы возле «Арены Север»
В Красноярске на неделю частично ограничат движение возле «Арены Север». Это связано с проведением во дворце спорта соревнований по шорт-треку. Этот турнир является тестовым мероприятием Универсиады-2019. Поэтому предстоящие ограничения связаны с обеспечением безопасности участников соревнований и зрителей.
Ограничения вступят в силу с 18 часов 23 октября и продлятся до 10 часов 30 октября.
Закрытыми будут участки:
- улица Петра Ломако от дома № 8 до улицы 9 Мая;
- проезд с западной стороны МФК «Арена Север».
Здесь нельзя будет проезжать и парковать автомобили. Соответствующая дорожно-знаковая информация будет установлена к моменту, когда ограничения вступят в силу.
Обратите внимание, что там существует так называемая улица-дублер 9 Мая (вдоль территории спортивного комплекса). Она также будет закрыта для автомобилей и превратится в пешеходную зону.