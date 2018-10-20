2018-10-20T10:51:33+03:00
Общество

В Красноярске на неделю частично перекроют улицы возле «Арены Север»

Это связано с соревнованиями по шорт-треку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на неделю частично перекроют улицы возле «Арены Север». Фото: пресс-служба дирекции Универсиады-2019В Красноярске на неделю частично перекроют улицы возле «Арены Север». Фото: пресс-служба дирекции Универсиады-2019
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В Красноярске на неделю частично ограничат движение возле «Арены Север». Это связано с проведением во дворце спорта соревнований по шорт-треку. Этот турнир является тестовым мероприятием Универсиады-2019. Поэтому предстоящие ограничения связаны с обеспечением безопасности участников соревнований и зрителей.

Ограничения вступят в силу с 18 часов 23 октября и продлятся до 10 часов 30 октября.

Закрытыми будут участки:

- улица Петра Ломако от дома № 8 до улицы 9 Мая;

- проезд с западной стороны МФК «Арена Север».

Здесь нельзя будет проезжать и парковать автомобили. Соответствующая дорожно-знаковая информация будет установлена к моменту, когда ограничения вступят в силу.

Обратите внимание, что там существует так называемая улица-дублер 9 Мая (вдоль территории спортивного комплекса). Она также будет закрыта для автомобилей и превратится в пешеходную зону.

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