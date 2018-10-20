20 Окт. 07:23 2018-10-20T07:23:04+03:00

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В Красноярске неизвестные аварийщики разворотили подъезд. Произошло это сегодня ночью, 20 октября, в двухэтажке на Энергетиков, 69. Видео в группу «ЧП-Красноярск» прислали жильцы дома. Возмущались – и по делу. Судите сами. «Рвануло в подъезде. То ли в элеваторе, то ли еще где. Трубу рвануло, вода журчит, с потолка бежит» - рассказывает автор видео за кадром.

Шум и в самом деле сильный: вода громко и угрожающе шипит. Судя по пару, который выбивается из-за двери, ведущей в подвал, – горячая. Мужчина говорит, что позвонил в управляющую компанию «Новый вектор», а там ответили, что обслужить не станут. Вроде как «звоните, куда хотите и отключайте, что хотите».

Видимо, звонок все-таки не остался без внимания.

Вторая часть видео была сделана в 4 часа утра. Тот же самый подъезд, тот же самый ракурс. Вода уже не шумит, но площадка на первом этаже разворочена: на полу нагромождение досок, труб и еще чего-то. Разобрать сложно, потому что темно, хоть глаз выколи. Во время аварии в доме еще и свет погас. Кто автор этого безобразия, кому предъявить, мужчина не представляет.