В Красноярском крае лесник отремонтировал личный «Лексус» за казенный счет

20 Окт. 06:23 2018-10-20T06:24:18+03:00

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В Абанском районе лесник отремонтировал личный «Лексус» за казенный счет. И стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения – это ч.3 ст.159 Уголовного кодекса России.

Вот что об этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета. По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2016 года подозреваемый приобрел в техцентре запасные части и материалы для своего личного автомобиля марки «Lexus» на сумму 5 245 рублей.

В то время он работал руководителем КГБУ «Абанское лесничество». Так что ему не составило труда провести оплату запчастей и материалов за счет средств организации. Он просто записал, что это запчасти на ремонт служебного автомобиля. Думал, что ему все сойдет с рук, но нагрянула проверка. После того, как эта неприглядная история открылась, подозреваемый был уволен с должности.