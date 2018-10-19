2018-10-19T17:40:58+03:00
Происшествия

На Таймыре задержали браконьера, поймавшего 2 зайцев и 46 щук

Ему грозит штраф и конфискация оружия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Таймыре задержали браконьера, поймавшего 2 зайцев и 46 щук. Фото пресс-службы полиции краяНа Таймыре задержали браконьера, поймавшего 2 зайцев и 46 щук. Фото пресс-службы полиции края
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На Таймыре дорожные полицейские проводят традиционную оперативно-профилактическую акцию под названием «Браконьер-2018». Выявляют охотников и рыболовов, которые промышляют незаконной добычей. Встречаются различные персонажи. Вот, например, на днях задержали 51-летнего жителя Кайеркана. Он ехал на автомобиле и буксировал на прицепе лодку.

При досмотре автомобилей полицейские обнаружили 46 щук и 2 зайцев. Документов, разрешающих добычу пушных животных и водных биоресорсов, при нем не оказалось. Также не было документов и на охотничье ружье.

На браконьера составили три административных протокола, два – за нарушение правил охоты и рыбалки и один – за нарушение правил перевозки оружия. Так что ему грозят не только штрафы, но и конфискация оружия, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе таймырской полиции.

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