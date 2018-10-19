2018-10-20T09:04:35+03:00
Здоровье

В Красноярске впервые удалили легкое пациенту с ВИЧ

Своим опытом с коллегами поделился известный хирург из Новосибирска
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске впервые удалили легкое пациенту с ВИЧВ Красноярске впервые удалили легкое пациенту с ВИЧФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Красноярске впервые прошла уникальная операция. Пациенту удалили легкое, пораженное туберкулезом. Само хирургическое вмешательство – пульмонэктомия – уже давно распространенное явление во фтизиохирургии. Если бы не одно «но»: пациент – ВИЧ-инфицированный. А это является осложняющим фактором для вмешательства.

Провели операцию красноярские хирурги под руководством Дениса Краснова – заведующего отделением ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава РФ, доктор медицинских наук.

Также Денис Краснов провел с красноярскими коллегами и другие мастер-классы. Например, операцию остеопластической торакапластики по уникальной, усовершенствованной им методике.

Добавим, что врачи и ученые СФО приехали собрались в Красноярске на научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы фтизиатрии». Она проводилась в честь 95-го юбилея Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1.

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