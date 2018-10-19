В Красноярске вводится режим «черного неба» из-за тумана и вредных примесей

19 Окт. 15:50 2018-10-19T15:50:06+03:00

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В Красноярске вводится режим «черного неба», впервые с конца лета. Причиной синоптики называют неблагоприятные метеорологические условия, которые препятствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе. К тому же с утра в субботу по центральным и южным районам края, в том числе и в Красноярске, ожидаются густые туманы.

Режим НМУ первой степени опасности вводится с 19 часов сегодня, 19 октября. И продлится до 07 часов понедельника, 22 октября. Однако, как показывает практика, режим «черного неба» могут и продлить, если ситуация не изменится.

Добавим, что в субботу и воскресенье ожидается сухая, облачная и безветренная погода. И только в понедельник, вполне вероятно, пройдет небольшой дождь.

Добавим, что ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, каким воздухом дышал Красноярск и жители других городов края с начала текущего года.