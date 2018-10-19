2018-10-19T15:17:04+03:00
Происшествия

В Красноярске неизвестный Ромео украл с памятника Кузнецову корзину цветов

А утром вернул ее обратно, но уже без роз [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске неизвестный Ромео украл с памятника Кузнецову корзину цветов. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"В Красноярске неизвестный Ромео украл с памятника Кузнецову корзину цветов. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске неизвестный Ромео по дороге на свидание украл с памятника корзину цветов для своей Джульетты. Случилось это минувшей ночью в сквере возле Дворца труда и согласия на проспекте Металлургов. 16 октября здесь торжественно открыли памятник основателю Красноярского металлургического завода Александру Кузнецову. Спустя два дня на постаменте все еще лежали несколько букетов и стояла корзина с розами. Вот на нее-то и позарился неизвестный молодой человек.

В паблике «ЧП-Красноярск» появилась видеозапись с уличной камеры наблюдения. Судя по времени, было примерно без четверти 2 ночи. Вот молодой человек подошел, потоптался перед скульптурой. Видимо, раздумывал, не обидится ли на него почетный гражданин. Потом подхватил корзину и был таков.

Однако вы удивитесь, что у этой истории есть продолжение: на следующий день, примерно в 9-м часу утра молодой человек возвращался со свидания и вернул корзину на место. Правда, уже без роз.

В Красноярске неизвестный Ромео украл с памятника корзину цветов.

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