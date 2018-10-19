В Красноярске территория под окнами детского сада превратилась в большую свалку

19 Окт. 14:39 2018-10-19T14:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Крошечные улицы Бийская и Нерчинская в Нижних Черемушках стоят на грани экологической катастрофы. У проезжей части разрастается свалка. Мусор, который неделями копится здесь, наполняет округу зловонием. Самое неприятное, что в нескольких метрах от свалки начинается территория детских яслей, куда малышей должны выводить погулять. Жители бьют тревогу и жалуются на управляющую компанию, которой на них нет никакого дела.

Вот что пишет жительница улицы Бийской в группе «Ревизорро. Красноярск». «Прошло с момента моего обращения во всевозможные инстанции уже почти месяц. Отписка пришла только с администрации Ленинского района, о том, что свалка ликвидирована. Ответ пришел 17-го, вчера сделала фото, прилагаю. НИЧЕГО не изменилось, дополнительно соседняя улица Квартальная, также начинает заваливаться помойкой».

Женщина получила ответ за подписью первого зама руководителя главы Ленинского района М. Бархатова. Он почему-то уверяет заявительницу, что очаг захламления ликвидирован. Ну, а виновник свалки – УК «Новый вектор».