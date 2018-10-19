2018-10-19T14:07:53+03:00
Конкурсы и тесты

Заявки на участие в конкурсе «Открытка для мамы» все еще принимаются!

Какими подарками удивят своих мам мальчики и девочки из Красноярского края?
Ирина КИРШЕВА
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Мама у Алины очень любит шляпки Фото: Личный архив участникаМама у Алины очень любит шляпки Фото: Личный архив участника
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«Мама любит шляпки», - подписала свою конкурсную работу 14-летняя Алина Нефедова. Девочка сделала портрет мамы из природных материалов и цветной бумаги. И сразу видно, что мама у Алины – модница, умница и красавица. Но главное - дочка гордится своей мамочкой и хочет походить на нее.

Напоминаем, в преддверии Международного Дня матери медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит конкурс «Открытка для мамы - 2018». К участию приглашаются мальчики и девочки из Красноярского края. Условия простые. Главное – подготовить подарок (рисунок, поделку, аппликацию), сфотографировать и загрузить снимок на страницу конкурса на сайте kp.ru.

Заявки принимаются до 28 октября. С 29 числа стартует голосование. Чем больше лайков возле работы участника, тем больше шансов на победу. Десять лидеров голосования и станут победителями конкурса. Диплом, подарки и необычное поздравление – все это ожидает наших финалистов.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».

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