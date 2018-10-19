В Красноярске неизвестные отравили 12 собак возле «Платинум Арены»

19 Окт. 14:04 2018-10-19T14:04:35+03:00

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В Красноярске неизвестные отравили дюжину бродячих собак. Очевидцы сообщили об этом Новостям ТВК. По их словам, собак еще в щенячьем возрасте приютили строители «Платинум Арены». Пока шли строительные работы, собаки жили за высоким забором. Но затем ограждение убрали и бездомная стая стала мешать на объекте Универсиады.

Говорят, что строители собирались забрать четвероногое хозяйство на другую стройку, но не успели. И вот приехали какие-то люди, стали разбрасывать какие-то таблетки сначала в сосисках, а затем и вовсе просто на землю. Животные умирали в страшных муках. Затем люди трупы собрали, загрузили в «ГАЗель» и увезли.

Неизвестные, по словам очевидцев, приехали на «Вольво» с номерами «А431ОО». Якобы такой госномер есть в автопарке красноярской мэрии. Однако там сообщили, что машин такой марки у них в гараже нет. К тому же подрядчик, который занимается отловом бродячих собак, не пользуется отравой.