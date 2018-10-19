2018-10-20T09:04:29+03:00
Происшествия

Стали известны новые подробности аварии с автобусом под Норильском

В нем на работу ехали сотрудники аэропорта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стали известны новые подробности аварии с автобусом под Норильском. Фото: ГИБДД Красноярского краяСтали известны новые подробности аварии с автобусом под Норильском. Фото: ГИБДД Красноярского края
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Стали известны новые подробности жуткой аварии с автобусом, которая произошла сегодня утром 19 октября, на трассе Норильск – Алыкель. Напомним, что по неустановленным пока причинам автомобиль KIA, за рулем которого находилась 44-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате женщина погибла на месте, а автобус вылетел с дороги на обочину.

Установлено, что автобус принадлежит компании «Норильский никель», в нем на работу ехали сотрудники аэропорта. Водитель автобуса прошел необходимый медицинский осмотр перед выездом на трассу.

В ГИБДД уточнили, что пострадавших из числа пассажиров автобуса оказалось не десять, а восемь. Их всех осмотрела бригада «Скорой помощи», но только одному понадобилась врачебная помощь.

Добавим, что в Норильске уже лежит снег, ситуация на дороге опасная, водителей просят быть максимально аккуратными и соблюдать скоростной режим.

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