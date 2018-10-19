Мэрия Красноярска поручила ремонт Театральной площади скандальному подрядчику проспекта Мира

19 Окт. 11:54 2018-10-20T09:04:21+03:00

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Администрации Красноярска со второй попытки удалось найти подрядчика на ремонт Театральной площади. В прошлый раз торги были отменены из-за того, что не нашлось желающих. На этот раз появились сразу две компании, готовые привести в порядок территорию, на которую выходят окнами кабинеты многих городских чиновников.

Напомним, что цена вопроса 45,4 миллиона рублей. На эти деньги в срок до 17 декабря необходимо отремонтировать виадук через улицу Вейнбаума, заменить на нем и на площади освещение, высадить десяток деревьев и украсить светодинамикой фонтаны «Снежная долина», «Ротонда» и «Реки Сибири».

По итогам аукциона займется ремонтов компания «Красноярскдорремстрой». «Красноярскгорсвету» комиссия работу не доверила, посчитала, что деловая репутации у него недостаточно надежная. Даже несмотря на то, что он выставил самую низкую цену – 45,2 миллиона рублей. При этом победитель торгов за последние 5 лет оскандалился не один раз, в том числе на ремонте проспекта Мира. В 2013 году он укладывал асфальт, который вскоре рассыпался.