2018-10-20T09:04:14+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, каким воздухом дышал Красноярск

Как оказалось, по грязному воздуху городам не уступают и села
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Роспотребнадзор рассказал, каким воздухом дышал КрасноярскРоспотребнадзор рассказал, каким воздухом дышал КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Специалисты краевого Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг состояния воздуха в регионе. Подведены итоги наблюдений за 9 месяцев текущего года. За этот период специалисты провели 11 964 исследования на концентрацию загрязняющих веществ.

В Красноярске из 1 640 проб 0,9 % показали превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам и взвешенным частицам фракций РМ 10 и РМ 2,5. В Норильске обнаружено превышение: сера диоксид (16,0 % исследований), взвешенные вещества (3,6 %), бензол (2,7 %), медь (II) оксид (0,5 %).

В Ачинске проводили замеры 2395 раза, здесь превышен норматив по содержанию взвешенных веществ (24,2 %), гидроксибензола (6,3 %), бенз(а)пирена (15,8 %), азота диоксида (0,8 %).

В Енисейске, Лесосибирске, Сосновоборске есть случаются проблемы с бен(а)пиреном. В Канске и Назарово – с гидроксибензолом и взвешенными веществами.

В селах превышение гигиенических нормативов зафиксировано в 2,4 % от общего количества взятых проб. Воздух в себе портят взвешенные вещества, взвешенные частицы фракций РМ2,5 и РМ10, гидроксибензол, диоксид серы и азота, бенз(а)пирен, бензол, оксид углерода, меди (II) оксид (в пересчете на медь).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей