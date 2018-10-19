Роспотребнадзор рассказал, каким воздухом дышал Красноярск

19 Окт. 09:56 2018-10-20T09:04:14+03:00

Как оказалось, по грязному воздуху городам не уступают и села

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Специалисты краевого Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг состояния воздуха в регионе. Подведены итоги наблюдений за 9 месяцев текущего года. За этот период специалисты провели 11 964 исследования на концентрацию загрязняющих веществ.

В Красноярске из 1 640 проб 0,9 % показали превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам и взвешенным частицам фракций РМ 10 и РМ 2,5. В Норильске обнаружено превышение: сера диоксид (16,0 % исследований), взвешенные вещества (3,6 %), бензол (2,7 %), медь (II) оксид (0,5 %).

В Ачинске проводили замеры 2395 раза, здесь превышен норматив по содержанию взвешенных веществ (24,2 %), гидроксибензола (6,3 %), бенз(а)пирена (15,8 %), азота диоксида (0,8 %).

В Енисейске, Лесосибирске, Сосновоборске есть случаются проблемы с бен(а)пиреном. В Канске и Назарово – с гидроксибензолом и взвешенными веществами.

В селах превышение гигиенических нормативов зафиксировано в 2,4 % от общего количества взятых проб. Воздух в себе портят взвешенные вещества, взвешенные частицы фракций РМ2,5 и РМ10, гидроксибензол, диоксид серы и азота, бенз(а)пирен, бензол, оксид углерода, меди (II) оксид (в пересчете на медь).